Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Moldova'da gerçekleşen Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) Zirvesi kapsamında bir araya geldi. Görüşmede, Azerbaycan ile Ukrayna arasındaki ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve uluslararası kuruluşlar çerçevesinde birbirlerinin toprak bütünlüğü ve egemenliğinin desteklenmesi konuları ele alındı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy Moldova'da görüştü.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Aliyev ve Zelenskiy, Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) Zirvesi için bulundukları Moldova'da bir araya geldi.

Görüşmede, Azerbaycan ile Ukrayna arasındaki ikili ilişkiler hususunda görüş alışverişinde bulunuldu, Aliyev'in Ocak 2022'de Ukrayna'ya yaptığı ziyaret ve ziyaret sırasında yapılan müzakereler değerlendirildi.

Azerbaycan ile Ukrayna arasındaki ikili ilişkilerin gelişmesinden duyulan memnuniyetin dile getirildiği görüşmede Aliyev, Ukrayna'ya yeni büyükelçi atadıklarını ve bu diplomatın yakında göreve başlayacağını bildirdi.

Zelenskiy, Azerbaycan'ın Ukrayna'ya yaptığı insani yardımlar ve Ukraynalı çocuklar için Azerbaycan'a düzenlenen ziyaretler nedeniyle Aliyev'e teşekkür etti, bunu takdirle karşıladıklarını belirtti.

Görüşmede, Azerbaycan ve Ukrayna'nın uluslararası kuruluşlar çerçevesinde birbirlerinin toprak bütünlüğü ve egemenliğini desteklemeleri memnuniyetle not edildi.