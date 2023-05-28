Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Recep Tayyip Erdoğan'ı Tebrik Etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye'deki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oyların çoğunluğunu alan Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak tebrik etti. Aliyev, Erdoğan'ı resmi bir ziyarette bulunma için Azerbaycan'a davet etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, seçimlerle ilgili Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak tebrik etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Türkiye'de yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oyların çoğunluğunu alması vesilesiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik ettiği bildirildi. Seçim zaferini Türk halkının Erdoğan'ın uyguladığı politikaya olan güven olarak nitelendiren Aliyev'in Türkiye'nin kapsamlı kalkınmasının Erdoğan'ın liderliğinde devam edeceğine emin olduğunu söylediği aktarıldı. Aliyev'in, Erdoğan'a Türk milletinin refahı ve ülkenin kalkınması adına yürüttüğü faaliyetlerinde yeni başarılar dilediği kaydedilirken tebrik ve güzel sözler için Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e şükranlarını sunan Erdoğan'ın ise Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü münasebetiyle tebriklerini ilettiği belirtildi.

Aliyev'den Erdoğan'a davet

Tebrikleri için teşekkür eden Aliyev, Erdoğan'ı resmi bir ziyarette bulunma için Azerbaycan'a davet etti. Erdoğan, Aliyev'in davetini kabul etti. Devlet başkanları arasındaki telefon görüşmesinde iki ülke arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin başarıyla gelişmeye devam edeceğine olan güven bir kez daha ifade edildi. - BAKÜ