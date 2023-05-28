Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Tebrik Etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim başarısı dolayısıyla tebrik mesajı gönderdi ve Türkiye'nin liderliği sayesinde uluslararası arenadaki süreçlerde belirleyici etkiye sahip, önemli başarılara imza atan bir güç merkezi haline geldiğini belirtti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye'nin geçen 20 yılı aşkın sürede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği sayesinde büyük ve onurlu bir kalkınma yolundan geçerek, uluslararası arenadaki süreçlerde belirleyici etkiye sahip, söz sahibi ve önemli başarılara imza atan bir güç merkezi haline geldiğini belirtti.

Aliyev, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda elde ettiği başarı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mesaj gönderdi.

"Aziz kardeşim." diye başladığı mesajında Erdoğan'ı kendi ve Azerbaycan halkı adında kutlayan Aliyev, Azerbaycan halkının seçimi büyük bir ilgi ve heyecanla izlediğini kaydetti.

Aliyev, seçimin sonuçlarının, Erdoğan'ın Türkiye'nin kapsamlı kalkınması yolunda kararlılıkla uyguladığı geniş çaplı politikaya ve paha biçilmez hizmetlerine verilen en büyük ödül olduğunu belirtti.

Çağdaş dönemin sayfalarına altın harflerle kazınan faaliyetlerinin Erdoğan'ın vatana, millete ve Türk yurduna sınırsız sevgisinin, bağlılığının ve sadakatinin açık bir ifadesi olduğunu vurgulayan Aliyev, şöyle devam etti:

"Kardeş Türkiye Cumhuriyeti, geride bıraktığımız 20 yılı aşkın süredir sizin liderliğiniz sayesinde büyük ve onurlu bir kalkınma yolundan geçerek, uluslararası arenadaki süreçlerde belirleyici etkiye sahip, söz sahibi ve önemli başarılara imza atan bir güç merkezi haline geldi, siyasi, ekonomik, endüstriyel, askeri, yeni teknolojiler ve diğer alanlarda önemli başarılar elde etti. Tarihsel misyonunuzun mihenk taşını oluşturan güçlü ve etkili Türkiye Cumhuriyeti'nin elde ettiği başarılar, kardeş ülke olarak bizleri gururlandırmaktadır."

Aliyev, tarihsel olarak iki halkın iradesinden doğan kopmaz bağlarla birbirine bağlı Azerbaycan-Türkiye ilişkilerinin bugün dünyada benzerinin bulunmadığını belirterek, iki ülke arasındaki dostluk ve kardeşliğin, işbirliğinin ve ortak projelerin bölgesel işbirliği, güvenlik ve istikrarın da bel kemiğini oluşturduğunu kaydetti.

Azerbaycan topraklarının işgalden kurtarılması mücadelesinde Erdoğan'ın şahsında, kardeş Türk devleti ve halkının kararlı, kesin siyasi ve manevi desteğini her zaman minnetle hatırladıklarını bildiren Aliyev, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Aziz kardeşim, sizi ilk ziyaretinizi Azerbaycan'a yapmaya davet ediyorum. Zamanın imtihanlarını onurla göğüsleyen halklarımızın dostluk ve kardeşliğinin, Azerbaycan ile Türkiye'nin birlik ve müttefikliğinin 'bir millet, iki devlet' ve 'tek yumruk' felsefelerinin ruhuna uygun olarak ortak çabalarımızla yükselen çizgide devam edeceğine ve daha da güçleneceğine eminim. Zafer sevincinizi sizinle paylaşıyor, size sağlık ve mutluluk, kardeş Türkiye ve Türk halkının huzur ve refahı için yapacağınız faaliyetlerinizde yeni başarılar diliyorum."