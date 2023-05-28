Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seçim dolayısıyla mektupla tebrik etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, seçim zaferi dolayısıyla Recep Tayyip Erdoğan'a tebrik mektubu gönderdi. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Aliyev, mektubunda cumhurbaşkanlığı seçimlerini yeniden kazanması vesilesiyle kendi ve Azerbaycan halkı adından Erdoğan'a tebriklerini iletti. Azerbaycan halkının Türkiye'deki seçimleri büyük bir ilgi ve heyecanla izlediğini belirten Aliyev mektubunda şu ifadeleri kullandı:

"Milli iradenin zaferi olan oylamanın sonuçları, ülkenizin kapsamlı kalkınması yolunda kararlılıkla hayata geçirdiğiniz geniş çaplı politika ve paha biçilmez hizmetlerinize verilen en büyük takdirdir. Modern çağımızın sayfalarına altın harflerle kazınmış faaliyetiniz vatana millete, Türk eline olan sınırsız sevginin, bağlılığın ve sadakatin açık bir ifadesidir. Kardeş Türkiye Cumhuriyeti, son 20 yıl içinde sizin liderliğinizle büyük ve şerefli bir kalkınma yolu geçerek uluslararası camiadaki süreçlerde belirleyici etkiye sahip güç merkezine dönüşmüş, söz sahibi olmuş ve siyasi, ekonomik, sanayi, askeri, yeni teknolojiler ve diğer alanlarda önemli başarılar elde etmiştir. Sizin tarihi misyonunuzun esas gayesini oluşturan güçlü ve nüfuzlu Türkiye Cumhuriyeti'nin elde ettiği başarılar kardeş ülke olarak bizleri de gururlandırmaktadır. Tarih boyunca kopmaz bağlarla birbirine bağlı halklarımızın iradesinden doğan Azerbaycan-Türkiye ilişkilerinin bugün dünyada bir benzeri yoktur. Sarsılmaz dostluk ve kardeşliğimiz, karşılıklı yarar sağlayan işbirliğimiz, birlikte hayata geçirdiğimiz büyük ölçekli projeler, stratejik müttefikliğimizi karakterize eden önemli unsurlar olup, aynı zamanda bölgesel iş birliği, güvenlik ve istikrarın da belkemiğini oluşturmaktadır. Azerbaycan'ın topraklarının işgalden kurtarılması için verdiği mücadelede sizin, kardeş Türkiye Devleti ve halkının kararlı, net siyasi ve manevi desteği halkımız tarafından her zaman büyük bir minnetle anılıyor. Değerli kardeşim, fırsattan istifade sizi ilk ziyaretinizi Azerbaycan'a yapmaya davet ediyorum. Halklarımızın tarihin sınavlarından şerefle çıkmış dostluk ve kardeşliğinin, Azerbaycan-Türkiye birlik ve müttefikliğinin, 'tek millet, iki devlet' ve 'tek yumruk' felsefelerinin ruhuna uygun olarak bundan sonra da ortak çabalarımızla yükselen çizgide devam edeceğinden ve daha da güçleneceğinden eminim. Bu zafer sevincinizi paylaşarak size sağlık, mutluluk, kardeş Türkiye'nin kalkınması, halkınızın huzur ve refahı için yüce devletçilik faaliyetinizde yeni başarılar diliyorum" - BAKÜ

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