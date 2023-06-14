Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Binali Yıldırım'ı Kabul Etti

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü. Aliyev, Türkiye'deki seçimlerde Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'nin zafer kazanması dolayısıyla tebriklerini Yıldırım'a iletti. Görüşmede, iki ülke arasındaki müttefikliğin çeşitli alanlarda ve yönlerde gelişmesi için ilgili bakanlıklara çalışmaların istikrarlı bir hızla yürütülmesi yönünde talimat verildiği hatırlatıldı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, temaslarda bulunmak için Bakü'de gelen AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ı kabul etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Aliyev, Türkiye'deki seçimlerde Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'nin zafer kazanması dolayısıyla tebriklerini Yıldırım'a iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Azerbaycan ziyaretinin her zaman olduğu gibi çok verimli geçtiği belirtilen kabulde, iki ülke arasındaki müttefikliğin çeşitli alanlarda ve yönlerde gelişmesi için ilgili bakanlıklara çalışmaların istikrarlı bir hızla yürütülmesi yönünde talimat verildiği hatırlatıldı.

Erdoğan'ın ziyaretinin, iki ülke arasındaki kardeşlik ve dostluk ilişkilerinin her alanda pekişmesine büyük katkı sağlayacağı vurgulandı.

Görüşmede, Türk Devletleri Teşkilatı çerçevesinde işbirliğinin daha da genişletilmesinin önemine işaret edilirken Binali Yıldırım'ın Aksakallar Konseyi Başkanı olarak teşkilat çerçevesinde yürüttüğü faaliyetin önemine vurgu yapıldı.

İşgalden kurtarılan Azerbaycan topraklarında Türk şirketlerinin faaliyetlerine de değinilen görüşmede Yıldırım, tebrikler için Aliyev'e teşekkür etti.

Erdoğan'ın Azerbaycan ziyaretinin başarılı geçtiğini belirten Yıldırım, beraberindeki heyetle Şuşa'ya gideceğini ve oradaki geniş kapsamlı imar ve ihya çalışmalarını yerinde göreceğini kaydetti.

Yıldırım, Aksakallar Konseyi Başkanı olarak Türk Devletleri Teşkilatı çerçevesinde işbirliklerinin daha da gelişmesine katkı sunacağını ifade etti.

Görüşmede, Yeni Azerbaycan Partisi ile AK Parti arasındaki uzun yıllara dayanan başarılı işbirliğinden memnuniyetle bahsedildi.

Kabulde, Yıldırım'ın yanı sıra AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkanvekili Bursa Milletvekili Efkan Ala ile AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım da yer aldı.