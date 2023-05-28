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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Mihriban Aliyeva, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'ı kutladı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Mihriban Aliyeva, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'ı kutladı

Dünya Haberleri

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Mihriban Aliyeva, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda elde ettiği başarı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı kutladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Mihriban Aliyeva, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda elde ettiği başarı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı kutladı.

Mihriban Aliyeva'nın sosyal medya hesaplarından Türkiye ve Azerbaycan bayraklarının olduğu ve "bir millet, iki devlet" sözlerinin yazıldığı fotoğrafla yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı ve sevgili bacım Emine Hanım'ı zaferden dolayı canı gönülden kutluyorum. Halklarımızın kardeşliği daim ve sarsılmaz olsun. Tüm Türk milletine sağlık, mutluluk ve huzur diliyorum. Yüce Allah Azerbaycan'ı ve Türkiye'yi korusun."

Kaynak: AA / Ruslan Rehimov - Dünya

Recep Tayyip Erdoğan Mihriban Aliyeva Emine Erdoğan Azerbaycan Dünya Haberler

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