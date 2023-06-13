Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Zengezur Koridoru'nun açılması kaçınılmazdır

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki savunma ve savunma sanayi ilişkilerini müzakere ettiklerini bildirdi. Aliyev, Zengezur Koridoru'nun açılması kaçınılmazdır. Ne kadar erken olursa o kadar iyi olur. Bu husustaki çabalarımızı artıracağız. dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan'ın batı illerini Ermenistan üzerinden Nahçıvan'a, oradan da Türkiye'ye birleştirecek Zengezur Koridoru'na ilişkin, "Zengezur Koridoru'nun açılması kaçınılmazdır. Ne kadar erken olursa o kadar iyi olur. Bu husustaki çabalarımızı artıracağız." değerlendirmesinde bulundu.

Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Erdoğan'la Türkiye ile Azerbaycan arasındaki savunma ve savunma sanayi ilişkilerini müzakere ettiklerini bildiren Aliyev, bu yıl 16 ortak tatbikat planlandığını, bunlardan 6'sının hayata geçirildiğini kaydetti.

Aliyev, 2. Karabağ Savaşı sonrasında Azerbaycan ordusunun Türk ordusu modeli temelinde kurulacağını söylediğini hatırlatarak, bunu artık gördüklerini kaydetti.

Uluslararası hukukun çalışmadığını söyleyen Aliyev, "Bunu 30 yıllık işgal döneminde gördük. Müzakereler hiçbir sonuç vermedi. Sonuç doğuran bizim gücümüz oldu. Bundan sonra da ortak faaliyetlerimiz yönünde yürütülecek işler gücümüzü bölgede ve dünyada artıracaktır." dedi.

Aliyev, iki ülke arasındaki ticaret hacminin hızla arttığını ve 6 milyar dolara ulaştığını, bu rakamın daha da artacağına işaret etti.

Ortak projelerin, özellik de enerji alanındaki projelerin ticaret hacminin artmasını sağlayacağını söyleyen Aliyev, şunları kaydetti:

"Azerbaycan'dan Türkiye'ye doğal gaz ihracatı her yıl artıyor. Bundan sonra da artması hususunda mutabakat sağladık. Türkiye üzerinden Avrupa'ya Azerbaycan doğal gazının ihracatı da artıyor. Buna da büyük talep var. Enerji alanında doğal gazla yetinmiyor. Yenilenebilir enerji alanında işbirliği hususunda da fikir alışverişinde bulunduk. Hem doğal gaz, hem petrol hem de elektrik enerjisi konularında aktif işbirliği yapıyoruz."

Ulaştırma konularını da müzakere ettiklerini belirten Aliyev, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mevcut jeopolitik düzende Orta Koridor'un önemi daha da artıyor. Hazar ve Azerbaycan üzerinden geçen yüklerin miktarı her geçen yıl artıyor ve daha da artacaktır. Bu nedenle biz Azerbaycan'da ulaştırma ve lojistik olanaklarımızı geliştiriyoruz. Bakü Limanı'nın olanaklarını 25 milyon tona genişletiyoruz. Zengezur Koridoru'nun açılması kaçınılmazdır. Ne kadar erken olursa o kadar iyi olur. Bu husustaki çabalarımızı artıracağız. Bu koridorun açılması tüm ülkeler için yeni olanaklar sağlayacak ve bölgesel işbirliği konularına olumlu etki yapacaktır."

Eğitim alanındaki işbirliklerini de konuştuklarını aktaran Aliyev, "Türkiye-Azerbaycan Ortak Üniversitesinin kurulması yönündeki müzakereler son aşamaya geldi. Yakın aylarda bu konunun çözüme kavuşacağını umuyorum. Gündemimiz oldukça geniş. Tüm konularda fikir birliğimiz var. Bu böyle de olmalıdır. Türkiye ile Azerbaycan'ın birliği halklarımız, bölge ve Türk dünyası için önemlidir. Bu birliğin gelecek yıllarda daha da güçleneceğinden eminim." dedi.

(Bitti)