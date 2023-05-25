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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Moskova'da

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Moskova'da

Dünya Haberleri

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daveti üzerine Moskova'ya gitti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daveti üzerine Moskova'ya gitti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in davetlisi olarak çalışma ziyareti için Moskova'ya geldi. Aliyev, Vnukovo Uluslararası Havalimanı'nda Rusya Federasyonu Dışişleri Bakan Yardımcısı Mikhail Galuzin ve diğer yetkililer tarafından karşılandı" denildi.


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

İlham Aliyev Azerbaycan Moskova Dünya Haberler

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