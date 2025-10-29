Haberler

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Cumhuriyet Bayramı kutlaması

AZERBAYCAN Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a kutlama mesajı gönderdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, kutlama mesajında, "Kardeş Türkiye Cumhuriyeti'nin ulusal bayramı Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle, şahsım ve Azerbaycan halkı adına sizleri ve şahsınızda tüm Türk halkını tebrik ediyor, en içten ve en iyi dileklerimi iletiyorum. Uyguladığınız ileri görüşlü ve kararlı politikanın bir sonucu olarak, Türkiye bugün her alanda yeni zirvelere ulaşıyor, büyük başarılara imza atıyor ve uluslararası ilişkilerde söz sahibi, güçlü ve kudretli bir devlet olarak tanınıyor. Küresel dünyada ve bölgede yaşanan süreçlerdeki aktif ve ilkeli duruşu, barış ve istikrarı tesis etme çabaları, Türkiye'ye dünyada büyük bir nüfuz ve güven kazandırmıştır. Kardeş ülkenin her başarısına seviniyor ve bundan büyük mutluluk duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

İki ülke halklarının sarsılmaz iradesine ve 'bir millet, iki devlet' ilkesine dayanan Azerbaycan-Türkiye ilişkilerinin en üst düzeyde olmasının büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirten Aliyev, "Şuşa Beyannamesi ile stratejik müttefiklik düzeyine yükseltilen devletlerarası ilişkilerimizin her geçen gün derinleşip yeni içerikler kazanması, güçlü siyasi irademizin ve istikrarlı ortak çabalarımızın parlak bir ifadesidir. Bugün dünyada eşi benzeri olmayan Azerbaycan-Türkiye kardeşliği, birliği ve ittifakı, aynı zamanda bölgede barış, güvenlik, refah ve iş birliğine hizmet eden önemli bir unsurdur. Ekim ayı başlarında Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları 12'nci Zirvesi'ne katılmak üzere Gebele'ye yaptığınız ziyareti en hoş izlenimlerle hatırlıyorum. Türk dünyasının birliği ve TDT'nin uluslararası arenada itibarının artırılması yönündeki kararlı faaliyetlerinizi özellikle belirtmek isterim" değerlendirmesinde bulundu.

Aliyev, "Sağlam temeller üzerine inşa edilmiş kardeşlik ilişkilerimizi ve verimli iş birliğimizi halklarımızın iradesi doğrultusunda daha da genişletmek ve derinleştirmek için ortak çabalarımızı sürdüreceğimizden eminim. Böylesine anlamlı bir günde, sizlere sağlık, mutluluk, devlet faaliyetlerinizde başarılar, kardeş Türkiye Cumhuriyeti ve halkına daimi huzur, refah ve esenlikler diliyorum" ifadelerini kullandı.

