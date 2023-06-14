Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov, Cevdet Yılmaz'ı Cumhurbaşkanı Yardımcılığı görevi dolayısıyla kutladı

Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde Cumhurbaşkanı Yardımcılığına getirilen Cevdet Yılmaz'ı telefonla arayarak kutladı. Yılmaz, görüşmede, iki dost ve kardeş olarak Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin geldiği noktadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde Cumhurbaşkanı Yardımcılığına getirilen Cevdet Yılmaz'ı telefonla arayarak kutladı.

Edinilen bilgiye göre Yılmaz, görüşmede, iki dost ve kardeş olarak Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin geldiği noktadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcılığı görevine getirilmesi dolayısıyla tebriklerini ileten Asadov'a teşekkür eden Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını söyledi.

Görüşmede, ikili ticaret hacminin ve işbirliğinin arttırılması konusunda Türkiye Cumhuriyeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu'nun (KEK) önemine değinilirken, 4-5 Kasım 2022 tarihlerinde Bakü'de düzenlenen KEK 10. Dönem Toplantısı'nda mutabık kalınan kararların karşılıklı olarak takip edileceğinin altı çizildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Azerbaycan Başbakanı Asadov'un Azerbaycan'ı ziyaret davetine, en kısa sürede icabet edeceğini söyledi.