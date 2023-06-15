Azerbaycan askeri Ermenistan'dan açılan ateş sonucu yaralandı

Azerbaycan'ın Laçın sınır kontrol noktasındaki asker, Ermenistan topraklarından açılan ateş sonucu yaralandı. Azerbaycan ordusu saldırıya misliyle karşılık verdi ve yaralı askerin hayati tehlikesi bulunmuyor. Provokasyonun sorumluluğu Ermenistan'ın askeri ve siyasi liderliğine ait olduğu belirtildi.