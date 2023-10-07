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Ayvalık'ta Yunanistan'a gitmeye çalışan 34 düzensiz göçmen kurtarıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışırken geri itilen 34 düzensiz göçmen kurtarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından insani yardımlar yapıldı ve göçmenler yasal işlemler için Balıkesir İl Göç İdaresine gönderildi.