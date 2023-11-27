Ayvalık'ta Yunan unsurlarınca patlatılan botlardan kurtarılan 47 göçmen

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isterken Yunan unsurlarınca botları patlatılarak Türk sularına itilen 47 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre; Ayvalık açıklarında bir grup göçmenin bulunduğu bilgisine ulaşan Sahil Güvenlik ekipleri hemen harekete geçti.

TCSG-905 Sahil Güvenlik Gemisi ile KB-111 Sahil Güvenlik Bot ile göçmenlerin bulunduğu bölgeye ulaşan ekipler, aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu 47 göçmeni Ege Denizi'nde sürüklenirken kurtardı.

Yunan unsurlarınca lastik botlarının patlatıldığı ve Türk karasularına itildiğini savunan göçmenler Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirildi.

Burada yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulunulduğu 47 göçmenin Balıkesir İl Göç İdaresi'ne gönderilmesi bekleniyor. - BALIKESİR