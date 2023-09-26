Ayvalık'ta Sahil Güvenlik Uçağı Tarafından Yakalanan 18 Düzensiz Göçmen

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Uçağı tarafından tespit edilen 18 düzensiz göçmen ekipler tarafından yakalandı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Uçağı tarafından tespit edilen 18 düzensiz göçmen ekipler tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir ili Ayvalık ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Uçağı (TCSG-551) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-907) tarafından hareketli lastik bot durduruldu ve içerisindeki 18 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler Ayvalık'ta karaya çıkartılarak, Göç İdaresi yetkililerine teslim edildi. - BALIKESİR