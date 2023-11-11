Ayvalık'ta 42 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 42 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından durdurulan lastik bot içindeki göçmenler, insani yardımlarla birlikte Balıkesir İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 42 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Sahil Güvenlik Botu "KB-111" tarafından Ayvalık açıklarında lastik bot içinde düzensiz göçmenler olduğu tespit edildi.

Harekete geçen ekipler, lastik botu durdurarak içindeki 42 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

Ayvalık'a bağlı Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirilen göçmenlere yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarla bulunuldu.

Haklarında yasal işlem başlatılan göçmenler, Balıkesir İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - BALIKESİR