Ayvalık'ta 24 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 24 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenlere insani yardımlarda bulunuldu ve yasal işlemler başlatıldı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 24 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; akşam saatlerinde Ayvalık açıklarında bir lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmenin Midilli Adası'na doğru ilerlediği bilgisine ulaşan Sahil Güvenlik ekipleri hemen harekete geçti.

KB-40 ve KB-32 isimli Sahil Güvenlik botları kısa sürede göçmenleri yakalayarak, Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirdi.

Göçmenlere yiyecek, içecek, giyim eşyası, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulunuldu.

24 göçmen hakkında yasal işlemler başlatıldığı öğrenilirken, göçmenlerin daha sonra Balıkesir İl Göç İdaresi'ne gönderileceği bildirildi. - BALIKESİR