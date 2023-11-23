Ayvalık'ta 23 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 23 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Midilli'ye lastik bir botla gitmekte olan hareket halindeki bir şişme botu fark eden Sahil Güvenlik hemen harekete geçti. Ayvalık açıklarında TCSG-84 isimli Sahil Güvenlik Gemisi, göçmen botunu durdurarak içinde bulunanları yakaladı.

Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığına getirilen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 23 göçmene burada yiyecek, içecek, giyim eşyası, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulunuldu.

Yasal işlemleri yapılan göçmenlerin Balıkesir İl Göç İdaresine gönderilmesi bekleniyor. - BALIKESİR