Ayvalık açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 180 düzensiz göçmen kurtarıldı, 86 düzensiz göçmen yakalandı

Ayvalık açıklarında lastik botlarda ve can sallarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi. Sahil Güvenlik botu ve gemisi tarafından geri itilen göçmenler kurtarıldı ve yakalanan düzensiz göçmenler göç idaresine gönderildi.