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Ayvalık açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 149 düzensiz göçmen kurtarıldı

Ayvalık açıklarında lastik botlarda ve can sallarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 149 düzensiz göçmen, sahil güvenlik botları tarafından kurtarıldı. Düzensiz göçmenler, işlemler için Balıkesir Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.