Ayvalık açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen 49 düzensiz göçmen kurtarıldı
Ayvalık açıklarında lastik botlarda bulunan düzensiz göçmenler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildi. Sahil güvenlik botu tarafından kurtarılan göçmenler, işlemler için Balıkesir Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Ayvalık açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 49 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Ayvalık açıklarında lastik botlarda düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 49 düzensiz göçmen, sahil güvenlik botu "KB-4510" tarafından kurtarıldı.
Düzensiz göçmenler, işlemler için Balıkesir Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kaynak: AA / Dünya