Ayvalık açıklarında Midilli'ye geçmeye çalışan 79 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Midilli Adası'na geçmeye çalışan 79 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından yakalandı ve İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Midilli Adası'na geçmeye çalışan 79 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Mobil Radarı "MORAD-12" tarafından iki lastik bot içinde düzensiz göçmenler olduğu tespit edildi.

Görevlendirilen Sahil Güvenlik botları "KB-111" ve "KB-4510" tarafından durdurulan lastik botlardaki 79 düzensiz göçmen yakalanarak karaya çıkarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.