Ayvalık açıklarında Midilli'ye geçmeye çalışan 44 düzensiz göçmen yakalandı
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Midilli Adası'na geçmeye çalışan 44 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından durdurulan lastik bottaki göçmenler, işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Midilli Adası'na geçmeye çalışan 44 düzensiz göçmen yakalandı.
Ayvalık açıklarında lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.
Sahil Güvenlik botları "KB-4510" ile "KB-111" tarafından durdurulan lastik bottaki 44 yabancı uyruklu düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Düzensiz göçmenler, işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kaynak: AA / Dünya