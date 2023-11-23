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Ayvalık açıklarında lastik botta 23 düzensiz göçmen yakalandı

Ayvalık açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Durdurulan lastik botta, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli adasına gitmek isteyen aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 23 düzensiz göçmen yakalandı. Ekiplerce karaya çıkarılan düzensiz göçmenlere, gıda, giysi, ilaç ve tıbbi malzeme yardımında bulunuldu. Düzensiz göçmenlerin işlemlerinin ardından Balıkesir İl Göç İdaresine gönderileceği bildirildi.