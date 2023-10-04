Ayvalık açıklarında 21 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunanistan'ın Midilli Adası'na yasa dışı yollardan geçmen isteyen 21 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Ayvalık açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi alındı. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-905) tarafından hareketli lastik bot durduruldu ve içerisindeki 21 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler işlemlerinin yapılması için Ayvalık'ta karaya çıkarıldı. - BALIKESİR