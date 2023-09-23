Ayvalık açıklarında 21 düzensiz göçmen kurtarıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarındaki adada yardım talebinde bulunan 21 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Ayvalık açıklarındaki Maden Adası'nda bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi alındı. Bunun üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu ve dalış timi gönderildi. Ekipler, adada mahsur kalan 21 düzensiz göçmeni kurtardı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.