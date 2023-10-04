Ayvalık açıklarında 108 düzensiz göçmen kurtarıldı

Ayvalık açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik botlardaki 108 düzensiz göçmen kurtarıldı. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucunda 108 düzensiz göçmen güvenli bir şekilde kurtarıldı.

Ayvalık açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik botlardaki 108 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Ayvalık açıklarında lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.

Sahil Güvenlik botları "KB-4510", "KB-40", "TCSG-905" ve "KB-111" tarafından, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itilen botlardaki toplam 108 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Ayrıca başka bir lastik bot içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisini alan ekipler, "TCSG-905" Sahil Güvenlik botu ile harekete geçerek 21 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemleri için Balıkesir Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.