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Ayvacık'tan 25 kişilik hacı adayı kutsal topraklara uğurlandı

Ayvacık'tan 25 kişilik hacı adayı kutsal topraklara uğurlandı

Dünya Haberleri

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 25 kişilik hacı adayı kafilesi düzenlenen törenle hac ibadeti için uğurlandı. Ayvacık Çataltaş Mescid-i Aksa Camii'nde düzenlenen programda Ayvacık İlçe Müftülüğü din görevlileri tarafından Kuran-ı Kerim tilaveti ve ilahiler okundu. Ayvacık Kaymakamı İlker Eker, Ayvacık Müftü Vekili Eyyüp Turan ve hacı adaylarının ailelerin katıldığı programa, Ayvacık İlçe Müftülüğü tarafından düzenlendi.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 25 kişilik hacı adayı kafilesi düzenlenen törenle hac ibadeti için uğurlandı.

Ayvacık Çataltaş Mescid-i Aksa Camii'nde düzenlenen programda Ayvacık İlçe Müftülüğü din görevlileri tarafından Kuran-ı Kerim tilaveti ve ilahiler okundu.

Ayvacık İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen programa, Ayvacık Kaymakamı İlker Eker, Ayvacık Müftü Vekili Eyyüp Turan ve hacı adaylarının aileler katıldı.

Ayvacık Kaymakamı İlker Eker düzenlenen programda yaptığı konuşmada, "Kutsal topraklara uğurladığımız hacı adaylarımızın hac görevlerini sağlıklı bir şekilde yerine getirerek tekrar sevdiklerine kavuşmasını dilerim" dedi.

Ardından hacı adayları yakınlarıyla vedalaşarak kutsal topraklara doğru yola çıktı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dünya

Çanakkale Hisarcık Ayvacık Dünya Haberler

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