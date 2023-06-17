Ayvacık'tan 25 kişilik hacı adayı kutsal topraklara uğurlandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 25 kişilik hacı adayı kafilesi düzenlenen törenle hac ibadeti için uğurlandı. Ayvacık Çataltaş Mescid-i Aksa Camii'nde düzenlenen programda Ayvacık İlçe Müftülüğü din görevlileri tarafından Kuran-ı Kerim tilaveti ve ilahiler okundu. Ayvacık Kaymakamı İlker Eker, Ayvacık Müftü Vekili Eyyüp Turan ve hacı adaylarının ailelerin katıldığı programa, Ayvacık İlçe Müftülüğü tarafından düzenlendi.