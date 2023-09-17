Ayvacık'ta Afganistan uyruklu 39 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından lastik bot içinde Afganistan uyruklu 39 düzensiz göçmen yakalandı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, lastik bot içinde Afganistan uyruklu 39 düzensiz göçmen yakalandı.

Ayvacık'ta görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı "MORAD-8" tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.

Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Botu "TCSG-905" tarafından durdurulan hareketli lastik bot içindeki Afganistan uyruklu 39 düzensiz göçmen yakalandı.