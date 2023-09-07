Ayvacık'ta 41 düzensiz göçmen yakalandı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından lastik botta 41 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, lastik botta 41 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik bot tespit etti.
"TCSG-28" botuyla operasyon düzenleyen ekipler, lastik bottaki 41 düzensiz göçmeni yakalayıp kıyıya çıkardı.
Düzensiz göçmenler, Küçükkuyu Sahil Güvenlik Karakolu'ndaki işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Kaynak: AA / Dünya