Ayvacık'ta 25 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından denizde hareketli lastik bot tespit edildi. Lastik bot içindeki 25 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalanarak Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Afganistan uyruklu 25 düzensiz göçmen yakalandı.
Ayvacık açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botları "TCSG-28" ve "KB-20" tarafından denizde hareketli lastik bot tespit edildi.
Sahil Güvenlik ekiplerince durdurulan lastik bot içindeki Afganistan uyruklu 25 düzensiz göçmen yakalanarak Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Kaynak: AA / Dünya