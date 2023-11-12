Ayodhya'da Deepotsav kutlamalarında yeni bir Guinness Dünya Rekoru kırıldı

YENİ DELHİ, 12 Kasım (Xinhua) -- Hindistan'ın kuzeyindeki Uttar Pradeş eyaletinde bulunan Ayodhya kenti, Cumartesi günü Hinduların ışık festivali Diwali öncesindeki Deepotsav kutlamaları sırasında 2,2 milyondan fazla toprak kandil yakarak bir rekora imza attı.

Toprak kandiller, Saryu Nehri kıyısında yer alan tapınak kentin 51 basamağını da aydınlattı.

Ayodhya kenti bu kadar çok sayıda kandil yakarak yeni bir Guinness Dünya Rekoru kırmış oldu.

Uttar Pradeş turizm departmanının yaptığı kısa açıklamada, "Ayodhya kenti, Deepotsav kutlamaları sırasında yakılan toplam 2.223.000 toprak kandille bir kez daha tarih yazıyor" denildi.

Kandiller, Saryu Nehri kıyısında sıra sıra dizildi. Birçok kişi sosyal medya platformlarında bu anların fotoğraflarını paylaştı.