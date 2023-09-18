Aydın'ın Söke ilçesinde zeytinlik ve çam ağaçlarının bulunduğu alanda çıkan yangında 10 dönümlük alan zarar gördü

Aydın'ın Söke ilçesinde zeytinlik ve çam ağaçlarının bulunduğu alanda çıkan yangında 10 dönümlük alan zarar gördü. Konak Mahallesi'nde zeytin ve çam ağaçlarının bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye orman işletme ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Alevlere helikopter ve yangın söndürme uçaklarıyla da müdahale edildi. Havadan ve karadan müdahaleyle söndürülen yangında 10 dönümlük alan zarar gördü.