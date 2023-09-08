Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 112 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında düzenlenen iki farklı operasyonda 112 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından durdurulan lastik botlarda bulunan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında düzenlenen iki farklı operasyonda 112 düzensiz göçmen yakalandı.

Aydın ili Kuşadası ilçesi açıklarında iki farklı operasyonda lastik botlar içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Korveti (TCSG-703) ve Sahil Güvenlik Botu (TCSG-21) tarafından hareketli lastik botlar durdurulurken, içerisindeki toplam 112 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - AYDIN