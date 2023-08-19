Aydın'ın Kuşadası açıklarında 30 düzensiz göçmen kurtarıldı
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Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 30 düzensiz göçmen kurtarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyon sonucunda göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 30 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinden yapılan açıklamada, Kuşadası açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik gemisi sevk edildi.
Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 30 düzensiz göçmeni kurtardı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kaynak: AA / Gökhan Düzyol - Dünya