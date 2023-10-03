Kuşadası açıklarında bir grup düzensiz göçmenin olduğu ihbarı üzerine Sahil Güvenlik Botu tarafından 17 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Aydın'ın Kuşadası açıklarında 17 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla Kuşadası ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi alındı. Bunun üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-108), can salı içerisindeki 17 düzensiz göçmeni kurtardı. Kurtarılan düzensiz göçmenler, sağlık kontrollerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. - AYDIN