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Aydın'ın Karacasu ilçesinde 15 sikke ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı

Aydın'ın Karacasu ilçesinde yapılan bir operasyonda, bir kişinin evinde bulunan tarihi eser niteliğindeki 15 sikke ile döviz ele geçirildi. Operasyon sonucunda 2 şüpheli gözaltına alındı.