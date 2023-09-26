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Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında 15 düzensiz göçmen yakalandı

Dünya Haberleri

Didim ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Botu tarafından hareketli lastik bot durduruldu ve içerisindeki 15 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında 15 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Didim ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-4325) tarafından hareketli lastik bot durdurularak, içerisindeki 15 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dünya

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