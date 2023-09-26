Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında 15 düzensiz göçmen yakalandı

Didim ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Botu tarafından hareketli lastik bot durduruldu ve içerisindeki 15 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.