Aydın'ın Çine ilçesinde orman yangını çıktı

Aydın'ın Çine ilçesinde çıkan orman yangını ekipleri harekete geçirdi. Seferler mevkiinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yangın, Çine ilçesi Akçaova Mahallesi Seferler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz bilinmeyen bir nedenle ormanlık alanda yangın çıktı. Yükselen dumanları fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da etkili olduğu bölgede alevlerin büyümemesi için yoğun çaba sarf eden ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor. - AYDIN