Aydın'da Tarihi Eser Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

Aydın'ın Karacasu ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen tarihi eser operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda altın ve gümüş sikkeler ile değerli objeler ele geçirildi.

Aydın'ın Karacasu ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen tarihi eser operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, tarihi eser kaçakçılığına yönelik koordineli çalışmada Yaykın Mahallesi'nde takibe alınan Ö.S. ve G.S. isimli şüpheli şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda; 10 adet altın sikke, 5 adet gümüş sikke, 1 adet tarihi olduğu değerlendirilen obje, suçtan elde edildiği değerlendirilen 6 bin 200 Frank, 6 bin Euro, 5 bin 300 dolar nakit para ele geçirildi. Şüpheli 2 şahıs jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. - AYDIN