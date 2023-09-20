Aydın'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 21 adet gümüş sikke ele geçirildi

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ve Karacasu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, tarihi eser kaçakçılığı şüphelisi olan bir kişinin evinde 21 adet gümüş sikke bulundu. Şüpheli gözaltına alındı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Karacasu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 21 adet gümüş sikke ele geçirilirken, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Karacasu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince tarihi eser kaçakçılığına yönelik koordineli çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Karacasu'ya bağlı Yenice Mahallesi'nde ikamet eden N.A. isimli şüpheli şahsın ikametine jandarma ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda evde yapılan aramada 21 adet gümüş sikke ele geçirildi. Roma dönemine ait tarihi eser olduğu değerlendirilen malzemelere incelenmek için Müze Müdürlüğü'ne teslim edilmek üzere el konurken, ev sahibi şüpheli şahıs da kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN