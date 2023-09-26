Aydın'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, şüpheli bir şahsın üzerinde yapılan aramalarda 32 adet bronz sikke ve 4 adet tarihi obje ele geçirildi. Şüpheli tutuklandı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde jandarma ekipleri tarafından tarihi eser kaçakçılığına yönelik gerçekleştirilen operasyon çerçevesinde şüpheli bir şahsın üzerinde yapılan aramalarda; 32 adet bronz sikke ve 4 adet tarihi obje ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, aldıkları bir istihbaratı değerlendiren jandarma ekipleri şüpheli şahsı takibe aldı. Elinde bulunan tarihi eserleri satmak amacıyla müşteri aradığı tespit edilen O.D. isimli şüpheli şahsı düzenledikleri operasyon ile kıskıvrak yakalayan ekipler şüphelinin üzerinde yaptıkları aramada; 32 adet bronz sikke, 4 adet tarihi obje ele geçiridi. Roma dönemine ait tarihi eser olduğu değerlendirilen malzemeler incelenmek üzere Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. Şüpheli O.D. jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN