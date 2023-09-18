Aydın'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu

Aydın'da gerçekleştirilen operasyonda, tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı tespit edildi. Operasyonda ele geçirilen sütun başlığı ve mimari bloklar, Aydın Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Aydın'da, tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda, sütun başlığı ve mimari bloklar ele geçirildi.

Söke ilçesi Sarıkemer Mahallesi'nde, D.Y'nin evinde tarihi eser bulunduğu bilgisini alan İl Jandarma Komutanlığı ile Söke İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, operasyon düzenledi.

Yapılan aramada, çeşitli boyut ve şekillerde 12 blok, 2 sütun tamburu ile 1 sütun başlığı bulundu.

Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen parçalar, Aydın Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Gözaltına alınan şüphelinin, jandarmadaki işlemleri sürüyor.