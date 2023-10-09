Aydın'da Roma Dönemi'ne ait tarihi eserler ele geçirildi

Aydın'ın Köşk ilçesinde düzenlenen operasyonda şüpheli bir şahsın üzerinde Roma Dönemi'ne ait 8 adet gümüş sikke ve 1 adet yüzük bulundu. Şüpheli tutuklandı ve eserler Müze Müdürlüğü'ne teslim edilecek.

Aydın'ın Köşk ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyon çerçevesinde şüpheli bir şahsın üzerinde yapılan aramalarda Roma Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen 8 adet gümüş sikke ve 1 adet yüzük ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Köşk İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince tarihi eser kaçakçılığına yönelik koordineli çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalar çerçevesine Baklaköy Mahallesi'nde N.Ş. isimli şüpheli şahsın üzerinde yapılan aramada; 8 adet gümüş sikke ve 1 adet yüzük ele geçirildi. Şüpheli şahsın başka bir suçtan 2 yıl hapis cezası bulunması sebebiyle jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Roma Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen tarihi eserlerin de incelenmek üzere Müze Müdürlüğü'ne teslim edileceği öğrenildi. - AYDIN