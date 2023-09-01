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Aydın'da Motor Yatta Yakalanan 47 Düzensiz Göçmen

Dünya Haberleri

Aydın'ın Didim ilçesinde sahil güvenlik ekipleri tarafından motor yat içerisindeki 47 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Aydın'ın Didim ilçesinde motor yat içerisindeki 47 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Didim ilçesi açıklarında motor yat içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları (TCSG-21, KB-4305) tarafından hareketli motor yat durdurularak, içerisindeki 47 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dünya

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