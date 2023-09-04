Aydın'da Kaçak Kazı Yapan Rus Vatandaşı Suçüstü Yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde tarihi eser bulmak amacıyla kaçak kazı yapan Rus vatandaşı D.A., jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Şüphelinin evinde yapılan aramalarda çok sayıda tarihi eser değeri olan malzeme ele geçirildi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde tarihi eser bulmak amacıyla kaçak kazı yapan Rus vatandaşı D.A., jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Şüphelinin evinde yapılan aramalarda çok sayıda tarihi eser değeri olan malzeme ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca orman yangınlarının önlenmesi amacıyla Kuşadası ilçesi Güzelçamlı Mahallesi'nde gerçekleştirilen devriye faaliyeti esnasında ekipler, orman içerisinde yapılan dinleme ve gözetleme sonucu bir şüpheliyi tespit etti. Yapılan denetimde Rusya Federasyonu vatandaşı olduğu tespit edilen D.A. isimli şüpheli şahıs dedektör ve kürek ile tarihi eser bulmak amacıyla kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı. Şüpheli şahsın Davutlar Mahallesi'nde ikametinde ve eklentilerinde yapılan aramada 34 adet çeşitli boyut ve şekillerde kabartmalı madeni sikke, 1 adet işlemeli madeni bileklik, 1 adet nal şeklinde nazar boncuklu madeni para, 7 adet metalik işlemeli eşya, 2 adet salyangoz kabuğu, 2 adet madeni işlemeli düğme, 17 adet çeşitli boyut ve işlemelerde taş ve kırık küp parçası, 1 adet üzeri resim işlemeli mermer parçası, 13 adet metal, demir ve cam parçası ele geçirildi. Tarihi eser değeri olduğu değerlendirilen malzemeler incelenmek üzere Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. Gözaltına alınan şüpheli D.A. adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN