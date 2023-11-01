Aydın'da 78 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinde yelkenli tekne içerisindeki 78 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Aydın'ın Didim ilçesinde yelkenli tekne içerisindeki 78 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Didim ilçesi açıklarında yelkenli tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-4) tarafından İtalya rotası üzerinde bulunan hareketli yelkenli tekne durdurularak, içerisindeki 78 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - AYDIN