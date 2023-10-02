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Aydın'da 56 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın'ın Didim ve Kuşadası ilçelerinde gerçekleştirilen üç ayrı operasyonda toplam 56 düzensiz göçmen kurtarıldı. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yapılan operasyonlar sonucunda göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.