Aydın'da 56 düzensiz göçmen kurtarıldı
Aydın'ın Didim ve Kuşadası ilçelerinde gerçekleştirilen üç ayrı operasyonda toplam 56 düzensiz göçmen kurtarıldı. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yapılan operasyonlar sonucunda göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında 17 düzensiz göçmen yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Didim ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-4) tarafından hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 17 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - AYDIN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dünya