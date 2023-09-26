Aydın'da 51 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın'ın Kuşadası ve Didim ilçelerindeki iki ayrı operasyonda 51 düzensiz göçmen kurtarıldı. Sahil Güvenlik Botu tarafından geri itilen lastik bot içerisindeki göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Aydın'ın Kuşadası ve Didim ilçelerindeki iki ayrı operasyonda 51 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ve Didim ilçesi açıklarında iki ayrı operasyonda lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 51 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kurtarılan göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - AYDIN