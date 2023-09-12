Aydın'da 33 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın'ın Didim ilçesinde sahil güvenlik ekipleri tarafından 33 düzensiz göçmen kurtarıldı. Didim ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-4) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 33 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kurtarılan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.