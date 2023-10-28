Aydın'da Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde yapılan çalışmalar sonucunda 19 günde toplam 470 düzensiz göçmen kurtarıldı. Düzensiz göçmenlere yönelik çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Aydın'da 19 günde 470 düzensiz göçmen kurtarıldı

AYDIN - Aydın'da, Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar çerçevesinde 19 günde toplam 470 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Aydın'ın Didim ve Kuşadası açıklarından lastik bot veya can salları ile Yunanistan'a geçmeye çalışan düzensiz göçmenlere yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Yunan sahil güvenliği tarafından geri itilerek ölüme terk edilen düzensiz göçmenler için yapılan çalışmalar Ekim ayında da hız kesmezken, 1-19 Ekim tarihleri arasında toplam 470 düzensiz göçmen kurtarıldı. 19 günde toplam 15 olay meydana gelirken, kurtarılan 470 düzensiz göçmen ise sağlık kontrollerinin ardından Aydın Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı verilerine göre Aydın'da 1 Ekim'de 17 düzensiz göçmen, 5 Ekim'de 51 düzensiz göçmen, 6 Ekim'de 54 düzensiz göçmen, 8 Ekim'de 36 düzensiz göçmen, 9 Ekim'de 36 düzensiz göçmen, 10 Ekim'de 43 düzensiz göçmen, 12 Ekim'de 36 düzensiz göçmen, 14 Ekim'de 91 düzensiz göçmen, 17 Ekim'de 31 düzensiz göçmen ve 19 Ekim'de ise 75 düzensiz göçmen kurtarıldı.